В Киеве парень повесился на ремне (видео) [ Редактировать ]
Фото: Информатор
В Святошинском районе Киева нашли тело повешенного молодого человека в одном из подсобных помещений. Об этом сообщает "Информатор".
Тело было обнаружено в 9 утра.
Полиция провела следственные действия, опросила свидетелей и устанавливает личность погибшего.
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