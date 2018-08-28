Отчим забил 4-летнюю девочку до комы под Днепром [ Редактировать ]
В Желтых Водах Днепропетровской области со следами избиения попала в реанимацию 4-летняя девочка.
При этом жители города окружили медучреждение, чтобы защитить ребенка от матери и отчима, сообщает местное издание Dnepr24.
В избиении признался отчим. Медики сообщают, что ребенок не выдержит перевозки в Днепр - ее даже на другую кроватку перенести нельзя.
Девочка не реагирует ни на какие раздражители, дышит с помощью старого аппарата искусственной вентиляции легких, потому что другой аппаратуры в больнице нет.
"Состояние ребенка крайне тяжелое. Ребенок в коме третьей степени. Ребенок попал в больницу со следами избиения - множественные гематомы по всему телу. На данный момент прогноз неутешительный", - прокомментировал врач-анестезиолог Ростислав Гивчак.
До этого в Харьковской области мать утопила 2-летнего ребенка и пыталась покончить с собой.
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