В Желтых Водах Днепропетровской области со следами избиения попала в реанимацию 4-летняя девочка.

При этом жители города окружили медучреждение, чтобы защитить ребенка от матери и отчима, сообщает местное издание Dnepr24.

В избиении признался отчим. Медики сообщают, что ребенок не выдержит перевозки в Днепр - ее даже на другую кроватку перенести нельзя.

Девочка не реагирует ни на какие раздражители, дышит с помощью старого аппарата искусственной вентиляции легких, потому что другой аппаратуры в больнице нет.

"Состояние ребенка крайне тяжелое. Ребенок в коме третьей степени. Ребенок попал в больницу со следами избиения - множественные гематомы по всему телу. На данный момент прогноз неутешительный", - прокомментировал врач-анестезиолог Ростислав Гивчак.

До этого в Харьковской области мать утопила 2-летнего ребенка и пыталась покончить с собой.