Убийца не справился с управлением и съехал в кювет.

В Харьковской области на обочине дороги возле села Яблоневое в автомобиле "Дэу Ланос" обнаружили тело водителя такси с ножевыми ранениям шеи и грудной клетки.

В течение нескольких часов полицейские установили лицо, причастное к совершению убийства. Злоумышленником оказался 30-летний житель города, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Предварительно установлено, что утром 27 августа злоумышленник находился в селе Песчанка. Он подошел к водителю такси, ударил его ножом, положил труп на заднее сиденье автомобиля, а сам сел за руль и поехал в направлении Днепропетровской области.

По дороге мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Затем он оставил автомобиль с телом погибшего и скрылся.

Злоумышленника правоохранители задержали. Свою причастность к убийству таксиста 30-летний мужчина не отрицает.

За совершение преступлений задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

До этого в Одессе мужчина убил соседа из-за замечания о парковке автомобиля.