Убийство автостопом: харьковчанин зарезал таксиста и уехал с трупом (видео) [ Редактировать ]
В Харьковской области на обочине дороги возле села Яблоневое в автомобиле "Дэу Ланос" обнаружили тело водителя такси с ножевыми ранениям шеи и грудной клетки.
В течение нескольких часов полицейские установили лицо, причастное к совершению убийства. Злоумышленником оказался 30-летний житель города, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
Предварительно установлено, что утром 27 августа злоумышленник находился в селе Песчанка. Он подошел к водителю такси, ударил его ножом, положил труп на заднее сиденье автомобиля, а сам сел за руль и поехал в направлении Днепропетровской области.
По дороге мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Затем он оставил автомобиль с телом погибшего и скрылся.
Злоумышленника правоохранители задержали. Свою причастность к убийству таксиста 30-летний мужчина не отрицает.
За совершение преступлений задержанному грозит пожизненное лишение свободы.
До этого в Одессе мужчина убил соседа из-за замечания о парковке автомобиля.
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