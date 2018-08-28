В Украине вспоминают погибших в Иловайском котле [ Редактировать ]
Сегодня четвертая годовщина Иловайской трагедии. По официальным данным, в конце августа 2014 под Иловайском погибло 366 защитников Украины. Это рекордное количество потерь среди наших военных на Донбассе. Какие уроки и выводы сделали армейцы после Иловайского котла, выяснял Игорь Левенок.
"Якогось стратегічного значення він для нас не мав".
Это начальник Генштаба Виктор Муженко говорит об Иловайске. Но в августе 2014 именно здесь произошли самые кровавые события за время боевых действий на Донбассе.
Выполнять боевые задачи в районе Иловайска поручили добровольческим батальонам при поддержке небольших подразделений ВСУ. Группировка украинских военных насчитывала не более тысячи трехсот человек. Наступление на Иловайск началось 20 августа.
"Ситуація склалася таким чином, що ніхто не міг собі навіть уявити, що буде вторгнення російських військ. Всі від генерала Хомчака до останнього солдата, сподівалися і вірили, що найближчим часом як буде звільнено території Донецької і Луганської областей так і буде встановлено мир, і розпочнеться розбудова цієї території", - рассказывает Алексей Ноздрачев, начальник управления военно-гражданского сотрудничества ВСУ.
Но 25 и 26 августа добробаты все же попытались освободить город. Завязались ожесточенные бои. Батальоны оказались заблокированы.
"Противник, оцінивши загрозу знищення своїх гібридних формувань, 24-25 серпня ввів на територію України з різних напрямків до восьми батальйоно-тактичних груп загальною чисельністю до чотирьох тисяч осіб", - говорит Сергей Соболев, офицер главного оперативного управления генштаба ВСУ.
"Сам Іловайськ, як населений пункт, це було просто як одне із тактичних завдань цієї операції. Стратегічного значення він не мав, особливо в серпні коли ми контролювали Кутєйникове, а Кутєйникове дає нам можливість перерізати залізничне сполучення з Росією", - говорит Виктор Муженко, начальник Генерального штаба ВСУ.
Кто же отправил бойцов зачищать Иловайск? Это выясняли прокуратура и парламентская комиссия. Виновных не нашли. И даже командирам добробатов разобраться в этом вопросе было сложно.
"Був письмовий наказ його демонстрували, але я особисто його не бачив", - рассказывает Вячеслав Власенко, командир 46 отдельного батальона спецназначения Донбасс-Украина, участник боевых действий под Иловайском.
Обещанный Россией "зеленый коридор" превратился в кровавое пекло. Российские войска начали расстреливать колоны украинских военных, выходящих из окружения. По официальным данным 366 защитников Украины погибли. 429 были ранены. Около трехсот оказались в плену и полторы сотни пропали без вести. Материалы расследования Генпрокуратура передала в Международный уголовный суд.
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