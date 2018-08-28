На месте боев всюду дым и огонь

5 раз боевики нарушали режим тишины на Донбассе. Противник обстрелял позиции украинской армии возле Новомихайловки, Крымского, Попасной и Красногоровки. А в районе Светлодарской дуги боевики начали активно применять запрещенные минометы и артиллерию. С передовых позиций наш военкор Руслан Смещук.

Светлодарская дуга. Слева оккупированное Дебальцево, справа оккупированная Горловка. В прямой видимости Гольмовская промзона. В пять утра по этим позициям ударила вражеская тяжелая артиллерия. Чего уже давно не было.

"Це зранку прилітіла міна, но це не лише тут. Падало і возле жилих домів - там де працюють люди. Прилітало. Ось такі осколки, но це лише маленька частина того що прилітало", - рассказывает Олеся, военнослужащая Вооруженных сил Украины.

Били одновременно с нескольких сторон. Тяжелыми 120 миллиметровыми минометами и гаубицами. Таким образом, запутывая армейцев. Били мощно, но к счастью - малоэффективно.

"Ворог попри те, що разпочалося шкільне перемирря, застосував свою силу. Заборонену мінськими домовленостями 120 мм міномети, також ворог застосував САУ. Але вогонь вівся неприцільно", - говорит военнослужащий Вооруженных сил Украины.

На месте боев всюду дым и огонь. Боевики, пользуясь сухой и жаркой погодой, постоянно устраивают пожары вблизи армейских позиций.

"Даже зараз ідуть постріли по тому що горить, щоб не затухало. Воно починає тухнуть і вони туда трасери. І вони так піддерживають поки той очерет повністю не згорить", - говорит Артем, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Тактика изуверская, от нее постоянно страдают мирные жители. На этом месте был амбар с дровами и сеном на зиму. Когда боевики его подожгли - чуть пол улицы не сгорело. Военным под огнем пришлось вначале эвакуировать ближайший дом, а потом под пулями гасить пожар.

"Ми з хлопцями прибігали с позиціі і забрали бабку вглубь села. Бо тут 5 метрів - вона згоріла б, бо вона спала", - рассказывает Артем, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Попадають часто, не в сами дома, а рядом и в огороды очень часто. Как сегодня утром. Давали они нам концерты. Так скоро перемирие? Ой, перемирие как поля убирают, школьное перемирие - не было его и не будет", говорит местная жительница.

Поэтому местные жители больше ждут осени, чем очередного перемирия. Во время дождей дома хотя бы не так часто загораются.