Два месяца назад Соломенский райсуд Киева отстранил его от исполнения обязанностей

Директора львовского бронетанкового завода уволили. Еще утром работники заблокировали вход на предприятие. С целью не пустить Романа Тымкива и его зама на работу. Напомню, НАБУ подозревает уже бывшего главу завода в растрате 28 с половиной миллионов гривен. В частности вместо новых двигателей для танков Т-72 он закупал беушные. Некоторые из них вообще были в нерабочем состоянии.

Два месяца назад Соломенский райсуд Киева отстранил его от исполнения обязанностей. Этот строк истек сегодня. И Тымкив должен был вернуться в свое кресло.

"Невинність даних осіб щодо розтрати коштів не доведена та вони не заслуговують на довіру трудового колективу. Проголосувати, регламент нашого зібрання прошу голосувати одноголосно".

"Коли я працював на підприємстві, коли я очолював підприємство, в мене на підприємстві було 960 людей. На даний момент, ми бачимо людей точно не 960. Відповідно чийсь інтереси відстоюються", - говорит Роман Тымкив, экс-директор Львовского бронетанкового завода.