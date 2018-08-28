Работники Львовского бронетанкового завода не пустили бывшего директора на работу [ Редактировать ]
Директора львовского бронетанкового завода уволили. Еще утром работники заблокировали вход на предприятие. С целью не пустить Романа Тымкива и его зама на работу. Напомню, НАБУ подозревает уже бывшего главу завода в растрате 28 с половиной миллионов гривен. В частности вместо новых двигателей для танков Т-72 он закупал беушные. Некоторые из них вообще были в нерабочем состоянии.
Два месяца назад Соломенский райсуд Киева отстранил его от исполнения обязанностей. Этот строк истек сегодня. И Тымкив должен был вернуться в свое кресло.
"Невинність даних осіб щодо розтрати коштів не доведена та вони не заслуговують на довіру трудового колективу. Проголосувати, регламент нашого зібрання прошу голосувати одноголосно".
"Коли я працював на підприємстві, коли я очолював підприємство, в мене на підприємстві було 960 людей. На даний момент, ми бачимо людей точно не 960. Відповідно чийсь інтереси відстоюються", - говорит Роман Тымкив, экс-директор Львовского бронетанкового завода.
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