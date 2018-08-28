Медицинский геноцид. Именно так называют ситуацию с выплатой зарплаты медики в Ивано-Франковской области. Они без денег уже несколько месяцев. Последний раз зарплату получили еще за июнь. В результате, из-за задержек, медучереждения начали штрафовать. Суммы достигли уже миллионов гривен. Кто загоняет медицину в долговую яму? - узнаете из нашего сюжета.

Мария Сигиль работает младшей медсестрой в хирургии Солотвинской райбольницы. Получает "минималку". Но и ту в последний раз видела три месяца назад. Выживает женщина только благодаря домашнему хозяйству.

"В мене є корова. Роблю сир, сметану, молоко. Я везу до обласного центру і за рахунок цього я можу собі дозволити купити продукти харчування не то, що там десь щось", - рассказывает Мария Сигиль, младшая медсестра Солотвинской районной больницы.

Огород и корова спасают конечно, рассказывают сотрудники больницы, но без зарплаты все равно никак.

"Я не маю чим, от діти до школи йдуть, я ще нічого до школи дітям не купляла. Бо я не маю за що купити. Не виплатити зарплату за липень, за серпень. Так само комунальні треба платити", - говорит Наталья Богославец, медрегистратор поликлиники.

"В мене є такі колеги, є такі знайомі, що вони залишили місце роботи і поїхали закордон".

Долг по зарплате достиг уже более трех миллионов гривен, говорит главрач больницы. И продолжает расти. Мало того, до конца года рассчитаться не смогут, выделенных денег не хватает на оставшиеся четыре месяца.

"За липень зарплату не отримали, за серпень ні авансу, ні зарплати не отримали, а люди працюють на мінімальну зарплату і тих нещасних три тисячі, вони їх не беруть", - говорит Манолий Пицуряк, главный врач Солотвинской районной больницы.

К тому же больница не смогла оплатить все налоги и получила штраф почти в 80 тысяч гривен.

"Парадоксально, что государство не дает и в то же время забирает. Мы платим зарплату и платим налоги. Не имея назначений, не имея средств, мы до 20 числа следующего месяца не можем заплатить", - говорит Манолий Пицуряк, главный врач Солотвинской районной больницы.

Похожая ситуация и в других медучреждениях области. В Косовской райбольнице сумма штрафных санкций достигла почти двух миллионов гривен.

"Щоб я вклався в ті кошторисні призначення, які дали це мені треба десь 35 відсотків скоротити. Це вже треба цілі відділи закривати", - говорит Дмитрий Микитюк, главный врач Косовской ЦРБ.

По подсчетам чиновников, задолженность перед медработниками области уже превысила тридцать миллионов гривен. В сентябре сумма увеличится вдвое.

"Органи місцевого самоврядування з власних надходжень,навіть, якщо би ми сто відсотків направили перевиконання, всерівно цих коштів не вистачить, для того щоб погасити заборгованість по заробітній платі", - говорит Василий Гладий, заместитель председатель Ивано-Франковского областного совета.

За обращение к правительству и Минздраву депутаты планируют проголосовать на следующей сессии облсовета.