Выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики сегодня прошло в Харькове. У людей проблемы одни и те же: высокие тарифы, низкие зарплаты и отсутствие социальных гарантий. Какой выход предлагают нардепы - слышали наши корреспонденты.

С утра встреча с пенсионерами МВД. Люди просят вернуть им льготы по коммуналке и рассказывают, как в судах добиваются перерасчета пенсий.

"По закону нам обязаны были пересчитать эти пенсии тогда, когда изменились денежные оклады у полицейских. Этого сделано не было. Суды приняли решение конечно в пользу пенсионеров, даже в этой ситуации правительство приняло решение не выполнять решение судов", - говорит Наталья Мелешко, пенсионер системы МВД.

В Центре предоставления админуслуг не протолкнуться. Сюда каждый день приходят тысячи людей со своими проблемами. А это - украинский НИИ протезирования.

"Я диабетчик, и дают всего 30 % инсулина, а купить, он довольно дорогой. Импортный инсулин, порядка тысячи, полторы тысячи грн. Ну, с пенсии, вы понимаете, что это явно недостаточно", - говорит Николай Васильевич, житель Харькова.

На лечение и реабилитацию сюда едут со всей Украины. Детей с проблемами развития буквально учат ходить.

"Еще, Димочка, давай, вперед. Вперед. Бегом. Вперед. Иди, теперь облака пускай будут. Облака, облака".

Решать социальные проблемы граждан должен так называемый трудовой парламент, уверен нардеп Сергей Каплин. Создавать его предлагает на базе Федерации профсоюзов.

"Для цієї мети, а ще для збільшення розміру соціальних видатків, соціальної допомоги створили, увага, всеукраїнський соціальний штаб, куди увійдуть всі організації чорнобильців, всі організації афганців, куди увійдуть всі військові пенсіонери, так само діти війни і інші верстви населення, які потребують соціальної допомоги", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, и.о. председателя комитета ВР по вопросам соцполитики.

Еще одна важная задача - не допустить роста цены на газ и добиться возвращения субсидий, считают в "Оппозиционном блоке".

"75% людей лишили права получать субсидии. Ни о каком сегодня росте тарифов, цен быть не может. Людям платить нечего, цены катастрофические, долги по тарифам растут, и непредставленные субсидий это сегодня просто вредительство правительства против граждан Украины", - говорит Наталья Королевская, народный депутат Украины, "Оппозиционный блок".

В Харькове такие выездные заседания парламентарии проводят не впервые.

"Это уже пятое выездное заседание комитета Верховного Совета в регионе, очень важно иметь право законодательной инициативы и прямую коммуникацию. Много общаемся с людьми на заводах, в организациях, предприятиях. Выезжаем, и большая часть вопросов касается социальных гарантий, а также вопросов здравоохранения", - говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.

Все, о чем нардепы услышали от людей, их предложения и просьбы парламентарии повезут в Киев, в здание под куполом.