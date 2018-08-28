Осторожно, чиновник на дороге! В Черновцах подрались водитель такси и начальник одного из управлений областной госадминистрации. Все произошло на глазах у перепуганной женщины-пассажира. Что не поделили мужчины? Знает Ольга Паламарюк.

"Це було страшно, раптово, це нагадувало 90-і роки. Коли підрізають машини вилітають якісь хлопці з битами - правда, тут не було бити. Принаймні, я її не бачила. Але це було, насправді, настільки страшно, що я в цей час боялася за своє життя".

Так ситуацию на дороге описывает Екатерина Пономарева, которая ехала в такси на работу. Вызвала знакомого водителя. Но не успели проехать и километр, как неожиданно перед машиной выскочило авто. Подрезав таксиста, водитель иномарки резко затормозил. И вышел на разборки. С кулаками.

Екатерина уверяет: таксист скорость не превышал, правила не нарушал.

"Я не бачила ще ніколи, щоби людина підбігала до двері водійської, починала її трусити. В цей час намагатися вдарити водія кулаком і встигав проговорювати "Попробуй что-то мне сделать, у тебя будут проблемы", - говорит Екатерина Пономарева, жительница Черновцов.

Когда Екатерина выложила видео на своей странице в соцсети, нашлись и очевидцы инцидента.

"Я спостерігала цю ситуацію вранці, не знаю хто там правий, але матюків було дійсно багато. І руки розпускав водій тойоти. Він був в ярості".

А в водителе иномарки пользователи узнали сотрудника обладминистрации. Вот он - Владимир Дьяченко. Уже несколько лет возглавляет отдел по работе с обращениями граждан и доступа к публичной информации. Уверяет: таксиста не подрезал. Просто шел на обгон. А он не уступил дорогу и спровоцировал конфликт.

"Він порушив правила дорожнього руху. Тому що коли я вийшов на обгін, він мав би мене пропустити. А не починати без поворота, не подивившись у дзеркало починати об'їзд припаркованного автомобіля, розумієте?", - говорит Владимир Дьяченко, начальник отдела работы с обращениями граждан и доступа к публичной информации Черновицкой облгосадминистрации.

Никто из участников конфликта полицию не вызывал. Помахав кулаками, водители разъехались. А вот психологи уверяют, такое агрессивное поведение на дороге может закончиться трагедией.

"Агресія, яка була на відео, явно не відповідала ситуації. Я б боялася бути поряд біля цих людей - знаходитися в цій ситуації", - говорит Надежда Григоренко, психолог.

Пользователи соцсетей, которые посмотрели скандальное видео, традиционно разделились на два лагеря - одни ругают чиновника, другие же считают, что таксисты сами зачастую виноваты в подобном отношении к себе.