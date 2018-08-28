Финансирование дипкорпуса за два года увеличилось почти на полтора миллиарда гривен

Сотрудничество между правительством и Министерством иностранных дел должно усилиться. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман во время встречи с руководителями зарубежных дипучреждений Украины.

Он отметил, что финансирование дипкорпуса за последние два года увеличилось почти на полтора миллиарда гривен. И призвал дипломатов активней привлекать инвестиции в страну. А также присоединиться к кампании "Украина без контрабанды". Ведь те финансовые потоки, которые раньше расходились по карманам, нужно направить в госказну.

"Ми багато роботи провели, щоб виявити порядки десяти серйозних контрабандних схем, по яких ми зараз б'єм. Тому коли ми бачимо, що десятки мільярдів знаходяться в обігу тіньових схем, в тому числі контрабанди, для нас це справа честі - зупинити контрабанду, вдарити по схемам, які нам відомі", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.