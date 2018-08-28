Меркель едет в Украину: чего ждать украинским дипломатам? [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину осенью этого года. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время встречи с украинскими дипломатами. По его словам, визит запланирован на ноябрь.
Что же касается агрессии России в Азовском море, президент сказал, что он уже поручил подготовить профильное заседание СНБО. Тем временем, МИД готовит пакет документов для расторжения большого Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
"Нарешті сьогодні ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до наступного кроку - припинення дії - договору про дружбу, співробітництва і партнерства між Україною та Російською Федерацією, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Уже найближчим часом я очікую від Міністерства закордонних справ необхідний пакет документів для початку реалізації цього процесу", - рассказал Петр Порошенко, президент Украины.
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