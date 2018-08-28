Политическое завещание. В США огласили прощальное обращение Джона Маккейна к американцам, в котором он подвел итоги своей жизни. О чем именно написал сенатор? И за что раскритиковал политику Трампа? - знает Дмитрий Анопченко.

Конгресс в трауре. Место в сенатском зале заседаний, которое столько лет было закреплено за Джоном Маккейном, затянули черной тканью и в знак памяти украсили белыми розами. Один из друзей цитирует последнее обращение сенатора к нации. Текст глубокий и очень откровенный.

"Я считаю себя самым счастливым человеком на Земле. Даже сейчас, когда я готовлюсь к финалу моей жизни. В ней одной хватило бы опыта, приключений и дружбы на десяток жизней. Конечно, как и всем, мне есть о чем сожалеть. Но я не променял бы ни одного дня - тяжелого или радостного на чей-то самый лучший день".

Но в прощальном обращении не только личная история. Это еще и политическое завещание. В котором сенатор раскритиковал политику страны. В Конгрессе политкорректно процитировали только отрывки, а вот в родном для Маккейна Финиксе, в Аризоне, пресс-секретарь семьи, глотая слезы, зачитывает текст полностью.

"Мы становимся слабее, когда прячемся за стенами вместо того, чтобы их разрушать. Мы ставим под сомнение силу наших идеалов вместо того, чтобы верить в них", - говорит Рик Дэвис, пресс-секретарь семьи Маккейна.

Прозрачно намекая и на "стену Трампа", и на скандалы в американском политикуме - Маккейн тем не менее ни разу не упомянул президента по имени. Как сказали близкие сенатора, он хотел, чтобы эти слова остались в истории, объединяли, а не разделяли страну еще больше. Чтобы его запомнили оптимистом, который не сломался в плену и со смертельной болезнью, и старостью тоже боролся мужественно.

Ну а мне в прощальном обращении Маккейна запомнились еще две фразы. В них весь он - человек, который не шел на компромиссы.

"Я старался служить стране с честью. Я совершал ошибки, но надеюсь, что моя любовь к Америке их перевесит".