Уже в 8 утра территория Киево-Печерской Лавры была заполнена людьми

В Киево-Печерской Лавре отмечали праздник Успения пресвятой Богородицы. У стен Успенского собора провели службу. После чего, сотни верующих прошли крестным ходом в центре столицы. Подробности знает Юлия Жешко.

Уже в 8 утра территория Киево-Печерской Лавры была заполнена людьми. Для православия сегодня великий праздник.

Успение Пресвятой Богородицы является одним из главных праздников православной церкви. Ежегодно, сюда съезжаются тысячи паломников и верующих из разных уголков страны.

В честь великого дня Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отслужил праздничную Литургию.

По словам Митрополита, в этот день люди прославляют подвиги и труды девы Марии. А молитва сегодня имеет особую силу.

"Нехай Бог помагає нам у цій духовній боротьбі, брати і сестри. Щоб ми ішли шляхом, який намалював нам сам Господь - не тільки своїм чинням, а й своїм прикладом. Шляхом, який веде до вічного життя в царстві небесному", -говорит Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, предстоятель Украинской православной церкви.

Особую силу она имеет потому, что православные считают Деву Марию своей покровительницей.

"Она с нами, она наш покровитель. Она наша мамочка, наша заступница. Всегда нас немощных и грешных милует", - говорит Наталья, прихожанка Киево-Печерской Лавры.

В этот день принято поздравлять матерей. Ведь Дева Мария посвятила всю свою земную жизнь сыну.

"Дорогі мами, ми вам вдячні за те, що ви нас народили, віддали своє життя. Тому будьте щасливими. Сьогодні дійсно, день матері. Навіть коли матері наші засинають сном смерті, вони не лишають своїх дітей", - говорит Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Киево-Печерской Лавры.

"Это один из моих любимых праздников. Насколько он грустный, настолько и радостный. Свою маму будете поздравлять? - Конечно, да", - говорит Сергей, прихожанин Киево-Печерской Лавры.

Успение Пресвятой Богородицы - великий праздник для всех православных, включая политиков. С восьми утра здесь были народные депутаты из "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин и Вадим Новинский. Вместе с верующими они отстояли службу.

Народные депутаты уверены, что именно в такие дни украинцев объединяет вера. И не важно, политик ты или нет. Ведь, этот праздник призывает к любви и единству.

"Все три Лавры в Украине освящены в честь нее. День Успения Пресвятой Богородицы - это праздник всей Украины. Киево-Печерская Лавра считается домом Пресвятой Богородицы. Она до сих пор находится с нами. Молится за наш народ украинский, за Украину. Чтобы все беды и напасти минули нас, мы жили в мире и согласии. И в любви друг к другу. Видите, сколько людей пришло в Лавру", - говорит Вадим Новинский, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Приняв причастие и верующие, и нардепы прошли Крестным ходом. От главного ворот в Лавру до Ближних пещер звучала молитва.