Украинцы выступают за предоставление переселенцам права голоса на выборах - Оппозиционный блок [ Редактировать ]
Подавляющее большинство украинцев выступают за предоставление переселенцам права голоса на местных выборах. Таковы результаты социсследования, проведенного компанией GFK Ukraine. Аналитики опросили 1980 респондентов. 85% украинцев поддерживают право внутренне перемещенных лиц голосовать на выборах. Не согласны с этим лишь 13% опрошенных.
Проблемы вынужденных переселенцев не решаются уже более четырех лет. Власть фактически закрывает глаза на нужды этих людей, отмечают в "Оппозиционном блоке". Денежная помощь от государства составляет меньше тысячи гривен в месяц. В парламенте же не голосуют за законопроекты оппозиционеров.
"У нас есть законы, которые направлены на поддержку переселенцев. Это категория, которая после начала конфликта наиболее пострадала. Их полтора миллиона в стране. Кроме того, из 800 грн. социальной помощи они ничего не получают. Даже голосовать не могут. Один из законов - 4471. Это закон, который дает им право голосовать по месту жительства", - заявил Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".
Посольства ряда стран, международные организации и донорские агентства призвали Киев разблокировать выборы в объединенных территориальных громадах. Заявление поддержали правительства Канады, Дании, Германии, Польши, Швеции, Швейцарии, Великобритании, а также Совет Европы. Напомню, украинский Центризбирком не определил точные даты проведения очередных местных выборов.
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