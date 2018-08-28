Проблемы вынужденных переселенцев не решаются уже более четырех лет

Подавляющее большинство украинцев выступают за предоставление переселенцам права голоса на местных выборах. Таковы результаты социсследования, проведенного компанией GFK Ukraine. Аналитики опросили 1980 респондентов. 85% украинцев поддерживают право внутренне перемещенных лиц голосовать на выборах. Не согласны с этим лишь 13% опрошенных.

Проблемы вынужденных переселенцев не решаются уже более четырех лет. Власть фактически закрывает глаза на нужды этих людей, отмечают в "Оппозиционном блоке". Денежная помощь от государства составляет меньше тысячи гривен в месяц. В парламенте же не голосуют за законопроекты оппозиционеров.

"У нас есть законы, которые направлены на поддержку переселенцев. Это категория, которая после начала конфликта наиболее пострадала. Их полтора миллиона в стране. Кроме того, из 800 грн. социальной помощи они ничего не получают. Даже голосовать не могут. Один из законов - 4471. Это закон, который дает им право голосовать по месту жительства", - заявил Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".

Посольства ряда стран, международные организации и донорские агентства призвали Киев разблокировать выборы в объединенных территориальных громадах. Заявление поддержали правительства Канады, Дании, Германии, Польши, Швеции, Швейцарии, Великобритании, а также Совет Европы. Напомню, украинский Центризбирком не определил точные даты проведения очередных местных выборов.