В результате операции погибли и гражданские. Илл.: AFP

Вооруженные силы Франции во время специальной операции в Мали ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Западной Африке Мохаммеда Ага Альмунера.

Французские военные убили террориста в результате авиаудара. Также убит охранник Ага Альмунера. Кроме того на месте атаки обнаружены тела двух гражданских - женщины и подростка, сообщает France24.

Ранения получили еще двое гражданских и один член ИГ.

В Министерстве обороны Франции рассказали, что задействовали в операции два истребителя Mirage 2000.

Также там выразили сожаление по поводу гибели гражданского населения и пообещали провести расследование.

Ранее на границе Сирии и Ирака арестовали террористов ИГИЛ.