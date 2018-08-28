Спецоперация в Мали: уничтожен лидер "Исламского государства" [ Редактировать ]
Вооруженные силы Франции во время специальной операции в Мали ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Западной Африке Мохаммеда Ага Альмунера.
Французские военные убили террориста в результате авиаудара. Также убит охранник Ага Альмунера. Кроме того на месте атаки обнаружены тела двух гражданских - женщины и подростка, сообщает France24.
Ранения получили еще двое гражданских и один член ИГ.
В Министерстве обороны Франции рассказали, что задействовали в операции два истребителя Mirage 2000.
Также там выразили сожаление по поводу гибели гражданского населения и пообещали провести расследование.
Ранее на границе Сирии и Ирака арестовали террористов ИГИЛ.
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