Зарплаты в Украине резко возросли [ Редактировать ]
Государственная служба статистики Украины сообщила о существенном повышении реальных и номинальных зарплат украинцев.
Так, в июле 2018 года реальные зарплаты украинцев по сравнению с июлем 2017 года выросли на 14,7%.
"Индекс реальной заработной платы в июле 2018 года по сравнению с июнем составил 101%, а относительно июля 2017 года - 114,7%", - говорится в сообщении, передает korrespondent.net.
Кроме того отмечается, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в июле 2018 года составила 9170 гривен, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы, составляющей 3723 гривны.
В июле по сравнению с июнем средняя номинальная зарплата выросла на 0,3%, а по сравнению с июлем 2017 года - на 24,9%.
Тем временем в Ивано-Франковской области медикам несколько месяцев не выплачивают зарплату.
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