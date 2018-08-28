Реальные и номинальные зарплаты за год выросли почти на 15% и 25% соответственно. Илл.: ictv.ua

Государственная служба статистики Украины сообщила о существенном повышении реальных и номинальных зарплат украинцев.

Так, в июле 2018 года реальные зарплаты украинцев по сравнению с июлем 2017 года выросли на 14,7%.

"Индекс реальной заработной платы в июле 2018 года по сравнению с июнем составил 101%, а относительно июля 2017 года - 114,7%", - говорится в сообщении, передает korrespondent.net.

Кроме того отмечается, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в июле 2018 года составила 9170 гривен, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы, составляющей 3723 гривны.

В июле по сравнению с июнем средняя номинальная зарплата выросла на 0,3%, а по сравнению с июлем 2017 года - на 24,9%.

Тем временем в Ивано-Франковской области медикам несколько месяцев не выплачивают зарплату.