В Греции разбился самолет (фото) [ Редактировать ]
В Греции разбился учебный самолет эллинских ВВС во время тренировочного рейса. В результате погиб пилот.
Об этом сообщает Ekathimerini.
"Тело 39-летнего пилота обнаружили спасатели вскоре после инцидента. Он был отцом двух детей", - говорится в сообщении.
Самолет типа T-2 Buckeye находился на расстоянии в семь морских миль от греческого города Спарты, когда случилась авария.
Второй пилот выжил, приземлившись с парашютом. Он был госпитализирован. У обоих мужчин был 2500-часовой опыт полетов за плечами.
О причинах аварии было начато расследование.
Напомним, что в небе над Россией загорелся пассажирский самолет.
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