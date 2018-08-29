Россия готовит новые манипуляции в Украине - Порошенко [ Редактировать ]
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Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Москва не упустит ни одной возможности, чтобы дискредитировать достижения Киева, чтобы посеять уныние среди граждан и усталость от европейского выбора.
Следовательно, чтобы это предупредить, Украина должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать с ними усилия.
Такое заявление политик сделал во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипучреждений.
Он отметил, что сейчас наступает самый критический момент, поскольку демократический мир вступает в новый избирательный цикл.
"Приближается избирательная кампания в Украине. Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч, фейковых аккаунтов с российскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании. И у меня нет сомнений, что Москва не упустит ни одной возможности, чтобы дискредитировать наши достижения, чтобы посеять уныние среди граждан и усталость от европейского выбора", - заявил глава госудасртва.
По его словам, Украина должна быть готова дать отпор этому, изучив законодательный и исполнительный опыты и шаги эффективности в каждой стране.
"Россия хорошо набила себе руку в других странах. Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, в киберпространстве. Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами. Мы должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма для предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан", - отметил президент.
В то же время глава государства добавил, что следует обратить особое внимание на те страны, которые уже имеют соответствующие наработки. Так, по словам Порошенко, очень интересен опыт Парижа и Берлина.
"Прошу отработать возможность привлечения немецких, французских, американских экспертов для подготовки аналогичных законодательных инициатив в Украине. Могу отметить: международная помощь будет нам не лишней. Вопрос - чрезвычайно чувствительный, поскольку требует сохранения баланса между требованиями нацбезопасности и уважением к демократическим ценностям. Безусловно лучшим антидотом против российской ядовитой пропаганды должна стать наша ориентированность на результат", - подытожил Порошенко.
Также Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел готовиться к разрыву базового договора о дружбе с Россией.
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