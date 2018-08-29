В городе Денвер (штат Колорадо) 9-летний мальчик Джамель Майлз покончил жизнь самоубийством из-за издевательств в школе на почве его гомосексуальности.

Об этом сообщает KDVR-TV.

"Он выглядел таким испуганным, когда признался мне. Он сказал:" Мама, я гей". И я подумал, что он шутит, поэтому я обернулась (мы ехали в машине, я была за рулем). Он был так напуган. Но я сказала, что все равно люблю его", - сказала мама мальчика Лея Пирс.

Затем мальчик захотел рассказать об этом своим одноклассникам.

"Он пошел в школу и сказал, что собирается рассказать, что он гей, потому что гордится собой", - рассказала Лея.

Также мальчик выразил желание одеваться "более женственно".

Спустя четыре дня после каминг-аута мальчик совершил суицид. Его тело дома обнаружила мама. Она уверена, что это случилось из-за издевательств в школе.

"Джамель рассказал сестре, что дети в школе сказали ему убить себя. Мне грустно, что он не пришел ко мне за помощью", - сказала Лея.

Также Лея выразила надежду, что ни один из родителей никогда не испытает эту боль только потому что их ребенок не такой как все.

Департамент полиции Денвера расследует инцидент.

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