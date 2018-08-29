На востоке Украины в полночь в среду, 29 августа, вступило в силу очередное перемирие, в этот раз - в связи с началом учебного года.

Новый режим тишины на Донбассе был согласован в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы.

Боевые действия должны быть остановлены вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

Как сообщил "Интерфакс", первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, находясь в Донецке, призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать так называемое школьное перемирие.

"Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня. Мы знаем, что стороны способны остановить боевые действия, если они хотят этого, и все теперь в их руках. Чтобы все в их рядах знали, что необходимо соблюдать режим прекращения огня, приказы должны быть изданы и опубликованы, чтобы дети спокойно пошли в школу", - сказал Хуг.

Ранее мы писали о том, что украинские силы понесли потери на Донбассе.