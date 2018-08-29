На Донбассе началось перемирие [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
На востоке Украины в полночь в среду, 29 августа, вступило в силу очередное перемирие, в этот раз - в связи с началом учебного года.
Новый режим тишины на Донбассе был согласован в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы.
Боевые действия должны быть остановлены вдоль всей линии разграничения на Донбассе.
Как сообщил "Интерфакс", первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, находясь в Донецке, призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать так называемое школьное перемирие.
"Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня. Мы знаем, что стороны способны остановить боевые действия, если они хотят этого, и все теперь в их руках. Чтобы все в их рядах знали, что необходимо соблюдать режим прекращения огня, приказы должны быть изданы и опубликованы, чтобы дети спокойно пошли в школу", - сказал Хуг.
Ранее мы писали о том, что украинские силы понесли потери на Донбассе.
по теме
У Мінську учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про нове перемир'я
Про "шкільне перемир'я" на Донбасі домовилися напередодні учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську. Розпочатися воно має 29 серпня. Як повідомила прес-секретар представника України Дарка Оліфер, сторони зобов'язуються припинити вогонь і забезпечити безперешкодний доступ для місії ОБСЄ по всій території України
В Минске согласовали новый режим тишины на Донбассе
Новый режим тишины на Донбассе согласовали сегодня в Минске на заседании трехсторонней контактной группы. Так называемое "школьное перемирие" должно начаться в полночь 29 августа. Об этом на своей страничке в Facebook пишет Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы - представителя Украины в этих переговорах
В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о новом прекращении огня на Донбассе
Какие документы нужно подготовить к школе
До начала учебного года родителям необходимо собрать некоторые документы, которые содержат информацию о здоровье ребенка
Россия готовит новые манипуляции в Украине - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Москва не упустит ни одной возможности, чтобы дискредитировать достижения Киева
В Украине вспоминают погибших в Иловайском котле
Сегодня четвертая годовщина Иловайской трагедии. По официальным данным, в конце августа 2014 под Иловайском погибло 366 защитников Украины. Это рекордное количество потерь среди наших военных на Донбассе. Какие уроки и выводы сделали армейцы после Иловайского котла, выяснял Игорь Левенок