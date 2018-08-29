В Іспанії готуються до фестивалю "Томатина" [ Редактировать ]
145 тонн томатів підготували в Іспанії до традиційної помідорної битви. Шість вантажівок завезли їх до містечка Буньйоль, де сьогодні пройде фестиваль "Томатина".
Місцевим це додало клопоту: вони змушені зводити конструкції із дерев'яних блоків та пакетів, аби помідори не вимастили будинки.
Щороку в одній із найвідоміших іспанських народних розваг беруть участь понад 20 тисяч людей. Баталія розпочнеться сьогодні опівдні.
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