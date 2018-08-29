145 тонн томатів підготували в Іспанії до традиційної помідорної битви. Шість вантажівок завезли їх до містечка Буньйоль, де сьогодні пройде фестиваль "Томатина".

Місцевим це додало клопоту: вони змушені зводити конструкції із дерев'яних блоків та пакетів, аби помідори не вимастили будинки.

Щороку в одній із найвідоміших іспанських народних розваг беруть участь понад 20 тисяч людей. Баталія розпочнеться сьогодні опівдні.