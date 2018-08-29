Зі Стіни Плачу в Єрусалимі витягли мільйони записок із молитвами вірян [ Редактировать ]
Зі Стіни Плачу в Єрусалимі напередодні витягли мільйони записок із молитвами вірян. Листи до Бога, які люди лишають у щілинах Стіни, тут збирають двічі на рік - на початку весни та наприкінці літа, напередодні великих юдейських свят.
Після церемонії записки не викидають, а за традицією кладуть до спеціального сховища на Оливковій горі.
Доглядачі пам'ятки також оглянули камені чи не заклали туди бомби.
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