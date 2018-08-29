У Філіппінах вибухнула бомба, загинули дві людини [ Редактировать ]
У філіппінському місті Ісулан на ринку рвонула бомба - дві людини загинули, близько 4 десятків - поранені. Вибухівку сховали під мотоциклом.
На місці інциденту поліцейські знайшли та знешкодили ще два такі пристрої.
Поліція вже почала розслідування.
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