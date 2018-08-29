У Багдаді на ринку вибухнула бомба, загинули 4 людей

На ринку в Багдаді вибухнула бомба. Щонайменше четверо людей загинули, 13 - постраждали. Рвонуло в шиїтському районі Садр. Служба безпеки підозрює бойовиків Ісламської держави. Вони вже не раз влаштовували в цьому районі теракти. Поки що жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибух