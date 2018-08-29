В Києві побилися футбольні фани [ Редактировать ]
Напередодні в Києві побилися футбольні фани. Поліцейські затримали дев'ятьох учасників конфлікту. Сутичка сталася в одному з пабів. Хто її розпочав - з'ясовують слідчі. Чи були потерпілі під час бійки не повідомляється.
Нагадаю, учора на стадіоні "Олімпійський" в Києві відбувся футбольний матч Ліги чемпіонів УЄФА між київським "Динамо" та нідерландським "Аяксом".
Команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Але за сумою двох зустрічей у груповий турнір Ліги чемпіонів вийшов "Аякс".
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