Сутичка сталася в одному з пабів

Напередодні в Києві побилися футбольні фани. Поліцейські затримали дев'ятьох учасників конфлікту. Сутичка сталася в одному з пабів. Хто її розпочав - з'ясовують слідчі. Чи були потерпілі під час бійки не повідомляється.

Нагадаю, учора на стадіоні "Олімпійський" в Києві відбувся футбольний матч Ліги чемпіонів УЄФА між київським "Динамо" та нідерландським "Аяксом".

Команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Але за сумою двох зустрічей у груповий турнір Ліги чемпіонів вийшов "Аякс".