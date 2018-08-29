В Івано-Франківській області лікарям затримують зарплати. Дехто не отримав грошей ще за червень. А за несплату податків, медзаклади ще й почали штрафувати. Суми санкцій сягнули вже мільйонів. Хто заганяє медицину в боргову яму? І чи є шанс із неї вибратися? - розкажуть наші кореспонденти.

Марія Сигіль працює молодшою медсестрою в Солотвинській райлікарні. За свою роботу в хірургії отримує мінімалку. Та й ту востаннє платили ще три місяці тому. Жінка виживає лише завдяки домашньому господарству.

"В мене є корова. Роблю сир, сметану, молоко. Я везу до обласного центру і за рахунок цього я можу собі дозволити купити продукти харчування не то, що там десь щось", - розповідає Марія Сигіль, молодша медична медсестра в Солотвинській районній лікарні.

Город та худоба майже для всіх працівників цієї лікарні - основний спосіб вижити. Та без зарплати все одно ніяк.

"Я не маю чим. От діти до школи йдуть, я ще нічого до школи дітям не купляла, бо я не маю за що купити. Так само комунальні треба платити", - говорить Наталія Богославець, медреєстратор поліклінічного відділення.

За словами головного лікаря, борг із зарплати сягнув уже понад трьох мільйонів гривень. І далі росте - до кінця року їм не вистачає чотирьох місячних фондів зарплати.

"Мені людям сьогодні стидно дивитися в очі. Люди працюють на мінімальну зарплату і тих нещасних три тисячі, вони їх не беруть", - каже Манолій Піцуряк, головний лікар Солотвинської районної лікарні.

Через відсутність коштів медзаклад не зміг вчасно сплатити всі відрахування. І за це їм призначили штрафні санкції майже 80 тисяч гривень.

"Парадоксально, що держава не дає і в той же час забирає. Ми платимо зарплату і сплачуємо податки. не маючи призначень, немаючи коштів ми до 20 числа наступного місяця не можемо заплатити", - говорить Манолій Піцуряк, головний лікар Солотвинської районної лікарні.

Схожа ситуація і в інших медзакладах області. У Косівській райлікарні сума штрафних санкцій сягнула вже майже двох мільйонів гривень. І щодня набігає пеня - піввідсотка.

"Щоб я вклався в ті кошторисні призначення, які дали, це мені треба десь 35 відсотків скоротити. Це вже треба цілі відділи закривати. В мене в кожному відділ по одному посту, вже менше не може бути", - говорить Дмитро Микитюк, головний лікар Косівської центральної районної лікарні.

Заборгованість перед медпрацівниками в області понад 33 мільйони гривень. А у вересні сума зросте більш ніж удвічі.

"З власних надходжень з виконання власних повноважень направляти кошти на заробітню плату навіть, якщо би ми сто відсотків направили перевиконання все рівно цих коштів не вистачить. Будемо апелювати до Кабінету Міністрів України щодо збільшення субвенції дотацій для виплати заробітної плати", - розповідає Василь Гладій, заступник голови Івано-Франківської обласної ради.

Відповідне звернення депутати планують направити до уряду вже на наступній сесії облради.