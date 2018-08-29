У Києві горіла будівля заводу "Маяк" [ Редактировать ]
У Києві на Петрівці горіла будівля заводу "Маяк". Палало одразу п'ять із семи поверхів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Головне управління ДСНС Києва. Пожежу рятувальники локалізували, постраждалих немає.
Причину займання наразі з'ясовують.
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