Палало одразу п'ять із семи поверхів

У Києві на Петрівці горіла будівля заводу "Маяк". Палало одразу п'ять із семи поверхів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Головне управління ДСНС Києва. Пожежу рятувальники локалізували, постраждалих немає.

Причину займання наразі з'ясовують.