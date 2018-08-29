По результатам ответных матчей раунда плей-офф квалификации голландский футбольный клуб "Аякс", греческий АЕК и швейцарский "Янг Бойз" пробились в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19.

"Аякс" в гостях сыграл вничью с киевским "Динамо" со счетом 0:0. Первая встреча завершилась победой команды из Амстердама - 3:1.

АЕК на своем поле сыграл вничью с венгерским "Видеотоном" (1:1), в первом матче победу праздновала греческая команда - 2:1.

Клуб "Янг Бойз" на выезде оказался сильнее загребского "Динамо" - 2:1 (первый матч - 1:1).

Таким образом, стали известны 29 участников группового этапа Лиги чемпионов из 32, а киевское "Динамо", "Видеотон" и "Динамо" (Загреб) сыграют в групповой стадии Лиги Европы.

Остальные участники основного раунда Лиги чемпионов станут известны в среду, когда сыграют ответные встречи австрийский "Зальцбург" и сербская "Црвена Звезда" (первый матч - 0:0), греческий ПАОК и португальская "Бенфика" (1:1), а также голландский ПСВ и белорусский БАТЭ (3:2).

Кроме того, по итогам оставшихся матчей раунда плей-офф определится окончательный состав четырех корзин при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, где выступит чемпион Украины донецкий "Шахтер".

Ранее мы сообщали, что Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи Лиги Наций.