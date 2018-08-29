У зоопарку міста Руаян вилупилися рідкісні західноафриканські крокодили [ Редактировать ]
У зоопарку французького міста Руаян вилупилися з яєць рідкісні західноафриканські крокодили. Малюки, трохи більш як 20 сантиметрів завдовжки та 50 грамів завважки, вилазили зі шкаралуп під пильним наглядом працівників звіринцю.
Одне за одним світ побачили 20 маленьких плазунів.
Цей вид наразі під загрозою зникнення. На крокодилів полюють через шкіру, м'ясо та жир, який використовують для виробництва ліків.
по теме
У французькому парку за чистотою стежать ворони
За чистотою в одному з французьких парків відтепер стежитимуть ворони. Птахів натренували збирати дрібні відходи і зносити до смітників. Як це вдалося і чого пернаті можуть навчити людей, дивіться далі. На варті чистоти в тематичному парку П'юї-дю-Фу, що на заході Франції, незвичайні прибиральники.
На заході Франції в тематичному парку незвичайні прибиральники
За чистотою в одному з французьких парків відтепер стежитимуть ворони. Птахів натренували збирати дрібні відходи і зносити до смітників. Як це вдалося дресирувальникам і чого пернаті можуть навчити людей, дивіться далі. На варті чистоти в тематичному парку П'юї-дю-Фу, що на заході Франції, незвичайні прибиральники.
Николя Юло заявил об отставке
Министр экологии Франции, бывший журналист Николя Юло заявил об отставке. Новость шокировала французов, а действующему президенту Эммануэлю Макрону уже прогнозируют падение и без того рекордно низких рейтингов. Что заставило министра пойти на такой шаг, расскажет Елена Абрамович
Спецоперация в Мали: уничтожен лидер "Исламского государства"
ВС Франции провели специальную операцию в Мали по ликвидации одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"
Міністр екології Франціїї пішов у відставку
Міністр екології Франціїї, колишній журналіст і улюбленець народу Ніколя Юло заявив про відставку. Новина шокувала французів, а президенту Еммануелю Макрону уже прогнозують падіння і без того рекордно низьких рейтингів. Що змусило міністра піти на такий крок розкаже Олена Абрамович