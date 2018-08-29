У зоопарку французького міста Руаян вилупилися з яєць рідкісні західноафриканські крокодили. Малюки, трохи більш як 20 сантиметрів завдовжки та 50 грамів завважки, вилазили зі шкаралуп під пильним наглядом працівників звіринцю.

Одне за одним світ побачили 20 маленьких плазунів.

Цей вид наразі під загрозою зникнення. На крокодилів полюють через шкіру, м'ясо та жир, який використовують для виробництва ліків.