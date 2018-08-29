Поліція німецького Хемніца заарештувала двох іноземців, підозрюваних у вбивстві місцевого жителя. Громадян Іраку і Сирії помістили до слідчого ізолятора. Ну а в місті не вщухають заворушення. З подробицями Тетяна Логунова.

Стінка на стінку. Праві протестують проти мігрантів, ліві - проти правих. Летять каміння, пляшки та фаєри, поліція - відповідає водометами. Це кадри з німецького міста Хемніц, де вже кілька днів не вщухають акції протесту.

Результат сутичок - 18 поранених мітингарів і 10 кримінальних справ, відкритих за демонстрацію нацистського привітання. І багато запитань до німецьких політиків, чому це сталося саме в Хемніці? Що це - разова мобілізація правої сцени в окремо взятому місті чи вірус, який може поширитися й далі? І наскільки сильні праві настрої в Східній Німеччині загалом?

Ганьба і удар по іміджу країни, так коментують події в Хемніці політики в офіційному Берліні. Ксенофобії, насильству та правому екстремізму немає місця в демократичній державі, в унісон заявили канцлер і міністр закородонних справ.

"В Хемніці вбили людину. Підозрюваних у злочині вже взяли під варту. Це жахлива трагедія, ми висловлюємо свої співчуття родичам загиблого. Але те, що ми побачили потім неприпустиме в правовій державі. Це полювання на людей, це ненависть на вулицях", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

"Ми повинні розуміти, що за подіями в Хемніці стежать і за кордоном. І я вважаю, що ці кадри не відображають німецьких реалій. Переконаний, що більшість людей, які живуть у Німеччині, хочуть, аби країна була відкритою і толерантною. Але, на жаль, є й інші. І страшно бачити, на що вони здатні, як щодо окремих людей, так і щодо країни, репутації якої вони шкодять", - каже Хайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини.

Поліція Хемніца рапортує, за ці дні до них звернулися троє іноземців, які постраждали від правих радикалів. І визнає, силовики були неготові до таких масштабних протестів.

"Події в Хемніці вказали на дуже небезпечний процес. Ми маємо справу з новою формою ескалації. І всіляко підтримуємо нашу поліцію", - говорить Роланд Воллер, міністр внутрішніх справ Саксонії.

Міністр внутрішніх справ Німеччини вже запропонував спорядити до Саксонії додаткові сили поліції. Тим часом до протестів у Хемніці долучилася і столиця землі - Дрезден. Там теж анонсували марш правих.