В Греции более тысячи человек были эвакуированы из-за пожара, возникшего в ночь со вторника на среду на борту пассажирского лайнера Eleftherios Venizelos. Об этом сообщает газета Proto Thema в среду, 29 августа.

Отмечается, что сигнал о задымлении на судне, направлявшемся в порт города Ханья на острове Крит, поступил через 40 минут после отплытия из порта Пирей вечером во вторник.

Экипаж оперативно ликвидировал основной очаг возгорания, после чего было принято решение вернуться в пункт отправления судна.

На борту находились 875 пассажиров и 141 член экипажа, никто из них не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.

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