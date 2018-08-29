Северная Корея выступила с предупреждением для США [ Редактировать ]
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Власти Северной Кореи направили государственному секретарю США Майкл Помпео письмо с предупреждением о возможности срыва переговоров по ядерному разоружению Пхеньяна. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.
В письме идет речь, что переговоры о денуклеаризации "поставлены на карту и могут сорваться".
Согласно информации источников, в тексте письма отмечается, что диалог по ядерному разоружению может не иметь успеха, потому что "США не готовы принять ожидания Северной Кореи, эти переговоры станут шагом к заключению мирного соглашения с Южной Кореей".
"До сих пор США не хотели заменить соглашение о перемирии, которое положило конец боевым действиям на Корейском полуострове, на официальное мирное соглашение, потому что оно потребует одобрения двух третей Сената", - отмечает телеканал.
Источники канала предупредили, что в случае провала переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном Северная Корея может возобновить ядерную и ракетную деятельность.
Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп получил воинственное письмо из КНДР.
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