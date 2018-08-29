Власти Северной Кореи направили государственному секретарю США Майкл Помпео письмо с предупреждением о возможности срыва переговоров по ядерному разоружению Пхеньяна. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.

В письме идет речь, что переговоры о денуклеаризации "поставлены на карту и могут сорваться".

Согласно информации источников, в тексте письма отмечается, что диалог по ядерному разоружению может не иметь успеха, потому что "США не готовы принять ожидания Северной Кореи, эти переговоры станут шагом к заключению мирного соглашения с Южной Кореей".

"До сих пор США не хотели заменить соглашение о перемирии, которое положило конец боевым действиям на Корейском полуострове, на официальное мирное соглашение, потому что оно потребует одобрения двух третей Сената", - отмечает телеканал.

Источники канала предупредили, что в случае провала переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном Северная Корея может возобновить ядерную и ракетную деятельность.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп получил воинственное письмо из КНДР.