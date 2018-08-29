На Харківщині затримали вбивцю таксиста [ Редактировать ]
На Харківщині затримали чоловіка, який убив таксиста. Нападник - раніше засуджений 30-річний житель Краснограда.
За інформацією поліції, він підійшов до водія таксі й вдарив його ножем. Потому сів за кермо і поїхав на викраденій автівці.
За кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника, йому загрожує довічне ув'язнення.
по теме
Убийство автостопом: харьковчанин зарезал таксиста и уехал с трупом (видео)
Под Харьковом мужчина жестоко убил таксиста и уехал в соседнюю область вместе с телом жертвы
У Харкові суд відпустив Тиграна Енгібаряна
У Харкові суд відпустив "мажора", який взимку насмерть збив підлітка на пішохідному переході. 17-річний хлопець помер на місці, а водій втік. За вбивство Тиграну Енгібаряну загрожувало 8 років тюрми. Та суд першої інстанції призначив йому усього три
Стрельба в мэрии Харькова: как разворачивались события
В полиции обнародовали ход событий во время стрельбы возле здания городского совета Харькова
Стрельба в мэрии Харькова: полиция рассказала о пьяном убийце
В полиции раскрыли информацию об устроившем смертельную стрельбу в Харьковском горсовете мужчине
Стрельба в мэрии Харькова: озвучены шокирующие подробности (видео)
Мужчина, который открыл огонь в мэрии Харькова, стрелял из двух пистолетов и дошел до второго этажа
У Хемніці затримали двох підозрюваних у вбивстві місцевого жителя
Поліція німецького Хемніца заарештувала двох іноземців, підозрюваних у вбивстві місцевого жителя. Громадян Іраку і Сирії помістили до слідчого ізолятора. Ну а в місті не вщухають заворушення. З подробицями Тетяна Логунова