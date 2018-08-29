На Харківщині затримали чоловіка, який убив таксиста. Нападник - раніше засуджений 30-річний житель Краснограда.

За інформацією поліції, він підійшов до водія таксі й вдарив його ножем. Потому сів за кермо і поїхав на викраденій автівці.

За кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника, йому загрожує довічне ув'язнення.