У німецькому місті Хемніц не вщухають акції протесту

Поліція німецького Хемніцу заарештувала двох підозрюваних у вбивстві місцевого жителя. Громадян Іраку і Сирії помістили до слідчого ізолятору. Тим часом, у місті не вщухають заворушення. З подробицями Тетяна Логунова. Стінка на стінку. Праві протестують проти мігрантів, ліві - проти правих