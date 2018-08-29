Какие знаки зодиака живут дольше всех [ Редактировать ]
Астрологи нашли связь между продолжительностью жизни и знаком зодиака.
Выяснилось, что среди женщин на звание долгожителей могут претендовать те, кто родился под знаком Тельцы. Близнецы, Девы и Козероги также нередко дотягивают до 90 лет и более, в то время, как представительницы прекрасного пола других знаков зодиака в среднем живут 70-80 лет, сообщает "Главред".
Меньше всех живут женщины Скорпионы - большинство их них умирает в возрасте до 63 лет.
Что касается мужчин, то дольше всех живут также представители знака Тельцы. Средняя продолжительность жизни у этого знака составляет 81,5 года. Также к долгожителям можно отнести мужчин, рожденных под знаком Овна, Близнецов, Козерога, Льва и Весов. Представители этих знаков живут от 73 до 79 лет. Чуть меньше повезло Водолеям и Рыбам, которые в среднем дотягивают только до 71 года.
Меньше 70 лет живут мужчины Стрельцы и Скорпионы.
Эксперты отметили, что свою жизнь можно продлить, если следить за своим здоровьем.
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