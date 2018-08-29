С сегодняшнего дня, 29 августа, в Украине людей будут дополнительно штрафовать за неуплату алиментов в случае, если задолженность составляет более года. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"Эти штрафы будут направлены непосредственно детям и являются своеобразной компенсацией за несвоевременное получение ими средств", - заверили в Министерстве юстиции Украины.

В ведомстве объясняют, если у плательщика алиментов возникает задолженность равна сумме платежей за один год, то наложат штраф в размере 20% от долга. Е

Если задолженность в совокупном размере превышать сумму платежей за два года, то штраф возрастет до 30%. Если же человек не выплачивал алиментов в течение трех лет - 50% от суммы долга.

Кроме того, в Украине увеличили размер алиментов.