Алименты на ребенка: в Украине вступили в силу новые штрафы [ Редактировать ]
С сегодняшнего дня, 29 августа, в Украине людей будут дополнительно штрафовать за неуплату алиментов в случае, если задолженность составляет более года. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
"Эти штрафы будут направлены непосредственно детям и являются своеобразной компенсацией за несвоевременное получение ими средств", - заверили в Министерстве юстиции Украины.
В ведомстве объясняют, если у плательщика алиментов возникает задолженность равна сумме платежей за один год, то наложат штраф в размере 20% от долга. Е
Если задолженность в совокупном размере превышать сумму платежей за два года, то штраф возрастет до 30%. Если же человек не выплачивал алиментов в течение трех лет - 50% от суммы долга.
Кроме того, в Украине увеличили размер алиментов.
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