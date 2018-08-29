Во вторник, 28 августа, в Терновском районе Кривого Рога возле школы №61 человек со шрамом на лице похитил 5-летнего мальчика. Об этом сообщает 1tv.kr.ua.

В полицию обратилась мать мальчика. Полицейские разыскали ее сына и подозреваемого в похищении.

"Полицейским на месте прохожие сообщили, что женщина направилась по улице Тимирязева. Обойдя территорию, копы обнаружили всех троих: заявительницу, мужчину и ребенка. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина со шрамом на лице похитил ее пятилетнего сына у местной школы №61 и ушел в неизвестном направлении. Об этом ей сказали соседи", - сообщили правоохранители.

Подозреваемым в краже оказался 46-летний мужчина. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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