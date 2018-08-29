В американском Техасе 28-летняя учительница в течении нескольких месяцев насиловала 11-летнего мальчика.

Преподавательница начальной школы пригорода Далласа Мескита многократно повторяла преступные действия, пока ее не застал на месте преступления другой ребенок, рассказавший об увиденном своей матери, которая сообщила властям, передает Metro.

Недавно суд приговорил учительницу Джессику-Джуэл Корин Бентон к 60 годам тюремного заключения без права на досрочное освобождение.

Издание уточнило подробности преступления: женщину арестовали в сентябре 2016 года. Пострадавший не был учеником Бентон: он учился в соседней школе. Женщина была квартиранткой семьи с двумя детьми, дружившими с ее жертвой. Один из детей и стал свидетелем того, "что он счел неправильным", как говорилось в материалах дела.

На момент ареста учительница формально была замужем, но жила с мужем раздельно. На суде она говорила, будто у нее были серьезные намерения и что она будто бы верила, что когда мальчик подрастет, у них наладятся отношения, которые могут привести к браку.

Изначально Бентон грозило 25-летнее заключение. Но судья, изучив показания членов ее семьи и ее врача, решил дать ей максимально возможный срок. По его мнению вердикт должен быть мощным свидетельством того, что преступления против детей будут сурово наказываться по полной строгости закона.

В другом штате - Пенсильвании - учитель начальных классов совращал девочек с помощью гипноза.