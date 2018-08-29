Высший совет правосудия предвзято относится к рассмотрению материалов дисциплинарного производства в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова и идет на поводу у общественного мнения во время его рассмотрения. Об этом говорится в материале "ВСП vs. Артур Емельянов: НЛП или политика? 5 признаков ангажированности Совета в отношении судьи".

Материал касается дисциплинарного производства ВСП из-за якобы имевшего место вмешательства в работу судебной системы. При этом вся доказательная база строится на трактовке его выступления на собрании судей Хозяйственного суда г. Киева 7 февраля 2014 года.

Автор материала отмечает, что поводом для производства могла стать анонимная жалоба, которая поступила от гражданки Ивановой Катерины Ивановны. Она ни разу не пришла на заседания ВСП, ее личность не устанавливалась.

При этом "Иванова" якобы посмотрела в Интернете запись с выступлением судьи Аллы Прыгуновой, где та жаловалась на давление со стороны Емельянова, и решила обратиться в ВСП. "Аналогичную жалобу Прыгуновой на действия Емельянова уже рассматривал Совет судей еще в апреле 2014 года. И никакой угрозы ее независимости, а также никаких признаков давления со стороны Емельянова он не усмотрел", - отмечается в статье.

Еще одно нарушение ВСП, по мнению автора – это "полное игнорирование презумпции невиновности Емельянова (поскольку он находится в статусе подозреваемого, а не обвиняемого)". "В своих выводах Совет в качестве доказательств "давления" на судей приводит материалы уголовного производства. Таким образом, гипотезы, собранные следствием, но не переданные в суд – уже рассматриваются как свершившийся и доказанный факт", - считает журналист.

Также сомнительным выглядит и предмет жалобы. Она строится на трактовке того, что именно сказал судья на собрании. "Судя по полной версии стенограммы, он как глава Совета судей хозсудов говорил о необходимости защитить судей от внешнего давления и создании условий для независимого правосудия. При том Прыгунова услышала в его словах намеки на принятие неправосудных решений", - отмечает автор.

Чтобы избежать разночтений, было заказано "экспертное психологическое исследование", согласно которому в словах Емельянова "содержатся …: применение косвенных угроз, психологического давления, психологического манипулирования и нейролингвистического программирования". "Откуда в выводах "серьезного" эксперта ссылки на лженаучные понятия (как НЛП) – сказать сложно. Там есть еще ряд спорных формулировок о душевных страданиях и влиянии Емельянова на подсознание судей", - отмечается в статье.

Кроме того, по состоянию на апрель 2018 года, когда была подана жалоба, истекли все возможные сроки открытия дисциплинарного производства в отношении проступка, якобы совершенного Емельяновым. Вместо предусмотренных законом трех лет, путем манипуляций с датами отпусков и больничных срок продлили более, чем на год.

По мнению автора, "анонимка, нарушение сроков, нарушение презумпции невиновности, ранее рассмотренное дело Советом судей, псевдовывод "экспертов" о применении Емельяновым методик НЛП – все это лишний раз доказывает, что целью дисциплинарного производства было соответствие текущему политическому моменту, а не поиск справедливого, взвешенного и объективного решения".