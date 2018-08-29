Один гражданин Украины погиб и еще один травмирован

Один гражданин Украины погиб и еще один травмирован из-за ДТП, произошедшего 28 августа на северо-западе Польши.

Об этом со ссылкой на представителя полиции уезда города Мыслибуж Яцека Полещука сообщает "Укринформ".

По его словам, авария произошла примерно в 15:00 по киевскому времени вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве Польши.

"Погиб один пассажир микроавтобуса - гражданин Украины. Еще один украинец, который был в этом автомобиле, получил травмы", - заявил Полещук.

Он добавил, что травмы получили также водитель-поляк, а также двое работников дорожных служб. Их перевезли в госпиталь города Гожув Велькопольский.

По неофициальной информации агентства, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб. Водитель микроавтобуса был трезв.

Автодорога S3 была заблокирована на несколько часов в обоих направлениях.

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