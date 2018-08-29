В ночь на 29 августа, в Бродовском районе во Львовской области полицейский на авто сбил двух молодых людей на скутере.

На месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир, сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

В полиции сообщают, что за рулем попавшего в ДТП автомобиля "Рено Трафик" находился вне службы работник одного из подразделений полиции Львовской области. При этом он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

"По данному факту открыто уголовное производство, начато служебное расследование. Материалы этого расследования будут направлены в прокуратуру. Обстоятельства столкновения будут установлены в ходе полного и беспристрастного досудебного расследования", - говорится в сообщении Нацполиции.

Тем временем в Польше автобус с украинцами попал в смертельное ДТП.