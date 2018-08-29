Пьяный полицейский убил людей под Львовом [ Редактировать ]
В ночь на 29 августа, в Бродовском районе во Львовской области полицейский на авто сбил двух молодых людей на скутере.
На месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир, сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.
В полиции сообщают, что за рулем попавшего в ДТП автомобиля "Рено Трафик" находился вне службы работник одного из подразделений полиции Львовской области. При этом он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
"По данному факту открыто уголовное производство, начато служебное расследование. Материалы этого расследования будут направлены в прокуратуру. Обстоятельства столкновения будут установлены в ходе полного и беспристрастного досудебного расследования", - говорится в сообщении Нацполиции.
Тем временем в Польше автобус с украинцами попал в смертельное ДТП.
по теме
В кошмарное ДТП под Львовом попали 45 человек (фото, видео)
В Львовской области "Мерседес" протаранил "в лоб" автобус сообщением "Херсон - Варшава", в салоне которого находилось 44 пассажира
Под Львовом Daewoo раздавил велосипедиста на "встречке"
Во Львовской области во время обгона автомобиль Daewoo Nexia сбил велосипедиста
В Кривом Роге водитель убил 5-летнюю девочку и сбежал
В Кривом Роге автомобиль ВАЗ-21099 сбил ребенка и скрылся. Правоохранители объявили план перехват
Масштабное ДТП под Бояркой: Lanos с людьми выбросило на "встречку" (фото)
В Боярке Ford врезался в Daewoo Lanos, от чего последний вылетел на встречную полосу и принял удар "в лоб"
ДТП под Одессой: Range Rover кувыркался 100 метров (фото)
На трассе "Одесса-Рени" Range Rover проигнорировал сплошную линию разметки и врезался в микроавтобус