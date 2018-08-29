В 2017 году украинцы купили лекарств в аптеках на 14 миллиардов гривен, эффективность которых не подтверждена. Об этом говорится в исследовании, проведенном по инициативе Центра противодействия коррупции.

В общей сумме было потрачено почти 54 миллиарда гривен, из них 26% на гомеопатические средства, фитотерапевтические лекарства и другие препараты без клинически доказанной эффективности.

"Расходы на медикаменты являются значительной частью расходов для украинских семей и грустно представлять, что часть этих средств может идти на лекарства без доказанной эффективности", - говорит врач Виктория Тимошевская.

Ранее мы писали о том, какое самое результативное "лекарство" от кашля и боли в горле.