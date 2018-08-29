І знову обшуки в окупованому Криму. О сьомій ранку російські силовики вдерлися до помешкання Ольги Павленко - активістки Українського культурного центру, заснованого три роки тому. ФСБ-шники надали санкцію суду на трус, але причин не пояснили.

Після обшуку забрали всю оргтехніку. Ольга залишилася вдома.

У квітні Павленко та ще одну активістку Центру вже викликали на так звану "бесіду" до прокуратури Сімферополя. Там цікавилися роботою об'єднання та випуском газети "Кримський терен". Українки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких.