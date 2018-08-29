Під посольством Росії у Празі відбулася акція на підтримку Олега Сенцова [ Редактировать ]
У Празі під посольством Росії відбулася акція на підтримку Олега Сенцова. Понад півсотні учасників "тихого протесту" пронесли портрети режисера вздовж кварталу російської дипломатичної місії.
Марш тривав 107 хвилин - саме стільки триває голодування українця у російській в'язниці.
Згодом активісти передали фотографії Сенцова працівникам посольства.
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