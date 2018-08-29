Олег Сенцов голодує 100 днів

Сьогодні вже 100 днів як голодує бранець Кремля Олег Сенцов. На знак солідарності з незаконно ув'язненим режисером по всьому світові відбудуться акції з масового надсилання листів на його підтримку до консульств Російської Федерації. Негайно звільнити українця закликала Росію і Литва