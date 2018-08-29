В Саудівській Аравії жінкам видали перші ліцензії цивільних пілотів [ Редактировать ]
У небо під жіночою опікою. В Саудівській Аравії жінкам видали перші ліцензії цивільних пілотів. Як повідомляє видання "Аль-Арабія", відтепер вони можуть керувати літаками місцевої авіакомпанії.
Після спеціальної підготовки відповідні документи дістали п'ятеро саудівок.
Останнім часом консервативна влада королівства надає дедалі більше прав своїм громадянкам. Лише цьогоріч їм дозволили відвідувати спортивні змагання та водити авто.
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