Зі Стіни Плачу в Єрусалимі напередодні витягли мільйони записок із молитвами вірян. Листи до Бога, які люди лишають у щілинах Стіни, тут збирають двічі на рік - на початку весни та наприкінці літа, напередодні великих юдейських свят.

Після церемонії їх не викидають, а за традицією кладуть до спеціального сховища на Оливковій горі.

Доглядачі пам'ятки також дослідили її на предмет вибухівки.