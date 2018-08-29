Німеччина розглядає варіанти фінансової допомоги Туреччині. Там різко впав курс національної валюти. Як пишуть американські ЗМІ, Берлін остерігається, що економічна криза в Туреччині може спричинити нову міграційну хвилю в Європі.

Про конкрентні суми не йдеться, канцлер Ангела Меркель лише доручила міністрам розглянути пропозиції.

Цю тему планують обговорити 20 вересня на двосторонній зустрічі міністрів економіки та фінансів.