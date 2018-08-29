В Умані готуються до святкувань Рош га-Шана [ Редактировать ]
До Умані прибули перші поліцейські, які стежитимуть за порядком під час Рош га-Шана.
Цьогоріч святкування єврейського нового року розпочнеться 9 вересня. Цими днями до Умані з'їжджаються десятки тисяч хасидів.
Порядок забезпечуватимуть півтисячі правоохоронців.
по теме
Рош га-Шана: до Умані прибули перші поліцейські
Напередодні до Умані прибули перші поліцейські, які стежитимуть за порядком під час Рош га-Шана. Цьогоріч святкування єврейського нового року розпочнеться 9 вересня. У ці дні до Умані з'їжджаються десятки тисяч хасидів. Цьогоріч порядок забезпечуватимуть 550 правоохоронців
Пьяный полицейский убил людей под Львовом
Во Львовской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть молодых людей
На Рівненщині поліцейські затримали автівку з 90 кг бурштину
Понад 90 кілограмів бурштину знайшли поліцейські в автомобілі жителя Рівненської області. Вони зупинили підозрілу автівку у селі Зносичі Сарненського району, і недаремно, в ній виявилось чотири мішки необробленого каміння. За кермом був 20-річний мешканець сусіднього села
Поліція Києва оголосила у розшук Вадима Тітушка
Вадима Тітушка, який побив журналістів навесні 2013 року оголосили в розшук. Про це повідомили в Нацполіції
В Одессе девушка открыла стрельбу (фото)
В понедельник, 28 августа, около 7:20 на 5-й станции Фонтана в Одессе произошла стрельба