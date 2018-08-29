Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками на странице в Instagram эффектным фото.

Подписчики отметили, что образ Тины выглядит сексуально и дерзко. На снимке Кароль позирует в шелковом платье и "металлических" сапогах-чулках.

Ранее появилось архивное фото Тины Кароль.