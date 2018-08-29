Тина Кароль поделилась соблазнительным снимком (фото) [ Редактировать ]
Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками на странице в Instagram эффектным фото.
Подписчики отметили, что образ Тины выглядит сексуально и дерзко. На снимке Кароль позирует в шелковом платье и "металлических" сапогах-чулках.
«Ты молчишь с друзьями иногда? (Не учитывая того, когда все в телефонах;)) Они приходят просто так к тебе? Присмотрят за семьёй? Купят лекарств? Просто так. Рады ли они за тебя? Друзья познаются в радости! А Вы заметили, как послушано вёл себя пес Шторм в прямом эфире на «Танцах со звёздами»? Там людей тьма, и громко музыка, суета, и он в кадре не гавкнул, и не подпевал! 😊 И вёл себя достойно. Он верен искусству и своему хозяину! ДРУГ» —Тина Кароль💋 #тинакароль
Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)
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