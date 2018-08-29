29 августа 1958 года в городке Гэри американского штата Индиана родился человек, который перевернул мир - Майкл Джексон. Он пел и танцевал для своих поклонников 44 года.

Фото: United Fan Family

Podrobnosti.ua собрали для вас несколько интересных фактов о звезде поп-музыки:

1. В музеях Мадам Тюссо по всему миру 5 восковых фигур Майкла Джексона. Он проиграл лишь Мадонне и Элвису Пресли, у них по 6 фигур.

2. Существует видеоигра "Moonwalker", в которой он спасает похищенных детей. Майкл определенно не хотел бы, чтобы его помнили за видеоигру.

Фото: Giantbomb.com

3. Джексон является настоящим королем Западной Африки. Королевским титулом его наградили жители Габона, Берег слоновой кости в 1992 года.

4. Перед концертом у Джексона был ритуал: он обязательно выпивал напиток, состоящий из растворенной в горячей воде риколовой карамели. Он утверждал, что такой напиток улучшает голос.

5. Известная личность Макколей Калкин является крестным отцом 2-х детей Джексона: Пэрис и Принса-Майкла.

6. Калкин помогал Майклу оформлять его Парк аттракционов в Неверленд.

7. Обширное исследование в 1997 году объявило Майкла Джексона самым известным человеком в мире.

8. Он запатентовал антигравитационные туфли: обувь, которая прикреплена к сцене, она позволяет носящему наклониться далеко вперед и бросить вызов гравитации.

9. В 1978 году Джексон снялся в роли Чучела в фильме The Wiz (Удивительный Волшебник из Страны Оз). Это была экранизация одноименного бродвейского мюзикла. Наряду с ним, главные роли в фильме играли Дайана Росс и Ричард Прайор. Кроме того, на съемках фильма он познакомился с музыкальным режиссером Квинси Джонсом, которому суждено было стать продюсером самых известных альбомов Майкла Джексона.

10. В 1984 году во время съемок рекламного ролика "Пепси Колы" произошел несчастный случай. После взрыва пиротехники Майкл получил ожоги лица второй степени. В качестве компенсации он получил от компании $1,5 млн. Однако после этого случая Джексон стал очень озабоченным собственной внешностью.

Ранее личный врач Майкла Джексона раскрыл тайну певца.