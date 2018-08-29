День рождения Майкла Джексона: 10 малоизвестных фактов о поп-короле [ Редактировать ]
29 августа 1958 года в городке Гэри американского штата Индиана родился человек, который перевернул мир - Майкл Джексон. Он пел и танцевал для своих поклонников 44 года.
Фото: United Fan Family
Podrobnosti.ua собрали для вас несколько интересных фактов о звезде поп-музыки:
1. В музеях Мадам Тюссо по всему миру 5 восковых фигур Майкла Джексона. Он проиграл лишь Мадонне и Элвису Пресли, у них по 6 фигур.
2. Существует видеоигра "Moonwalker", в которой он спасает похищенных детей. Майкл определенно не хотел бы, чтобы его помнили за видеоигру.
Фото: Giantbomb.com
3. Джексон является настоящим королем Западной Африки. Королевским титулом его наградили жители Габона, Берег слоновой кости в 1992 года.
4. Перед концертом у Джексона был ритуал: он обязательно выпивал напиток, состоящий из растворенной в горячей воде риколовой карамели. Он утверждал, что такой напиток улучшает голос.
5. Известная личность Макколей Калкин является крестным отцом 2-х детей Джексона: Пэрис и Принса-Майкла.
6. Калкин помогал Майклу оформлять его Парк аттракционов в Неверленд.
7. Обширное исследование в 1997 году объявило Майкла Джексона самым известным человеком в мире.
8. Он запатентовал антигравитационные туфли: обувь, которая прикреплена к сцене, она позволяет носящему наклониться далеко вперед и бросить вызов гравитации.
9. В 1978 году Джексон снялся в роли Чучела в фильме The Wiz (Удивительный Волшебник из Страны Оз). Это была экранизация одноименного бродвейского мюзикла. Наряду с ним, главные роли в фильме играли Дайана Росс и Ричард Прайор. Кроме того, на съемках фильма он познакомился с музыкальным режиссером Квинси Джонсом, которому суждено было стать продюсером самых известных альбомов Майкла Джексона.
10. В 1984 году во время съемок рекламного ролика "Пепси Колы" произошел несчастный случай. После взрыва пиротехники Майкл получил ожоги лица второй степени. В качестве компенсации он получил от компании $1,5 млн. Однако после этого случая Джексон стал очень озабоченным собственной внешностью.
по теме
Веру Брежневу заметили с Джастином Бибером (фото)
Многих поклонников удивило фото, которое разместила на своей странице в Instagram дочь Веры Брежневой
Светлана Лобода поразила фигурой в обтягивающем платье
Недавно родившая Светлана Лобода быстро вернулась в форму и радует поклонников красивой фигурой
По стопам мамы: 13-летняя дочь Поляковой шокировала горячим фото
Популярная украинская певица Оля Полякова часто публикует пикантные снимки на своей странице в Instagram.
"Копия мамы": Тина Кароль показала родителей (фото)
Украинская певица Тина Кароль на странице в Instagram поделилась с поклонниками фотографией родителей