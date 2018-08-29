Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Желтое лицо

Желтый цвет всегда притягивает радость и счастье. Также это может означать успех в делах, т.к. желтый цвет - цвет золота. Данный знак принесет вам удачу, просто надо настроить себя на нужную волну.

Женщина

Очертание женщины сулит вам гармонию и порядок. Женщина - это цветок за которым надо ухаживать, чтобы поддерживать его в гармоничном состоянии.

Лампочка

Это свет. Вы ищите себя, постарайтесь не заблудиться, следуйте по вашему жизненному свету, и у вас все получится.

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